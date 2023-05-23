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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو في رسالة لإيران: نحن متقدمون عليكم بفارق كبير

بنيامين نتنياهو أرشيفية
بنيامين نتنياهو "أرشيفية"

وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية،  بنيامين نتنياهو، رسالة إلى إيران، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة لقاعدة شعبة المخابرات مع رئيس جهاز الأمن القومي الإسرائيلي اللواء أهارون حاليفا وقادة آخرون.

وقال نتنياهو: "لقد أنهيت للتو زيارة إلى إحدى قواعدنا الاستخباراتية وخرجت بتشجيع كبير، تفتح إسرائيل نافذه على كل عدو، وهي تفعل ذلك بمزيج من الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي"

وأضاف نتنياهو: ما رأيته هنا اليوم هو المستقبل بالفعل. لذا ، فليعلم كل أعدائنا - نحن متقدمون عليكم بفارق كبير".

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية فقد تلقى نتنياهو مراجعة معمقة للجهود المبذولة في مختلف الساحات في مواجهة التهديد الإيراني.

كما عرض عليه الأساليب التي تستخدم بشكل يومي لتفيذ عمليات عسكرية في الضفة الغربية.

ووفقا للصحيفة العبرية فقد سمع  نتنياهو عن المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها والتي مكنت من استهداف مسؤولي الجهاد الإسلامي في عملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة.

وظهر اليوم، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن هناك تطورات غير جيدة في إيران قد تدفع الجيش الإسرائيلي للتحرك ضد طهران.

وأضاف هاليفي، أن تنظيم "حزب الله" اللبناني "يخشى شن حرب وبكل الأحوال نحن مستعدون للقتال على الجبهة الشمالية والاستعداد يتحسن يوميا".
وكان وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف جالانت قد أكد، أمس الاثنين، أن كل الخيارات يجب أن تكون على الطاولة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.
وأضاف جالانت خلال مؤتمر صحفي، "ضاعفنا هجماتنا لمنع محاولات إيران التمركز عسكريا في سوريا"، مشيراً إلى أن "إيران تخوض حرب استنزاف ضد إسرائيل عبر وكلائها القريبين من حدودنا".

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