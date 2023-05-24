عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-5-2023 مقابل الجنيه المصري

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-5-2023 في البنك المركزي المصري، بعد أن تراجع أمس بنحو قرش واحد.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ونعرض لكم سعر الدولار أمام الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 24-5-2023، في جميع البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري لـ 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع بعد تراجع بنحو قرش واحد.

 

سعر الدولار اليوم 

ووصل أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنه للبيع في "ميد بنك".

سعر الدولار مقابل الجنيه

ووصل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر بنوك القطاع الخاص

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي  30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر صرف الدولار اليوم في المصرف المتحد   30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في قطر الوطني الأهلي QNB 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم التجاري الدولي CIB  30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في الإمارات دبي الوطني 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في المشرق 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في المصري لتنمية الصادرات 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في المصري لتنمية الصادرات 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي الكويتي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

 

بدء اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية

وبدأت مصر أولى فعاليات "الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي" المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ بوصفها الدولة المضيفة، حيث نظمت ندوة بعنوان "حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة"

وأدار الندوة أليو مايجا المدير الإقليمي بمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة  التمويل الدولية، وألقت الكلمة الرئيسية فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشارك بها كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور جورج إلومبي نائب رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر صرف الدولار اليوم سعر الدولار مصر الدولار اسعار الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-5-2023

شوبير يطرح سؤالًا مثيرًا بعد فوز الأهلي على إنبي

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-5-2023

تراجع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 23-5-2023

هالة السعيد تبحث سبل التعاون مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بغينيا

مرتبه 3000 جنيه وعليه 14 ألفا!!.. القصة الكاملة لأزمة الضرائب في واقعة هروب لاعب المصارعة

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

12.5 جنيه للمصري و20 للهندي.. بشرى سارة| انخفاض أسعار الأرز بالأسواق

هالة السعيد تبحث سبل التعاون مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التخطيط: مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على أمن الطاقة

ترشيحاتنا

طقس السعودية اليوم.. تحذير من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

بعثة طائرة سيدات الزمالك تصل القاهرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا

65 مليون حالة في الأسبوع.. توقعات بتفشٍ جديد لـ كورونا في الصين

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يتحمل المسئولية الكاملة عن حياة الأسير المريض وليد دقة

طلب 10 صفقات.. كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-5-2023 مقابل الجنيه المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض تؤكد إصابتك بـ جرثومة المعدة

يقي من سرطان الثدي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركم؟|خبيرة تغذية تجيب

تامر حسنى ينشر صورا جديدة من حفل زفاف هالة عمر

الشرع محلل أربعة وأنتى بيهم.. مصطفى قمر يثير الجدل برفقة زوجته

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ