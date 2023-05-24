عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد إزالة الكثبان الرملية.. إعادة فتح طريق «الحسنة - القسيمة» بشمال سيناء

إزالة الكثبان الرملية
إزالة الكثبان الرملية بوسط سيناء

تابع المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء،  إعادة فتح طريق  الحسنة / المنبطح / القسيمة ، بعد أن تسببت الرمال المتحركة في إغلاقه نتيجة سوء الأحوال الجوية وسرعة حركة الرياح مما تسبب في إعاقة  حركة سير السيارات علي الطريق بما يهدد أرواح المواطنين .

 

نشاط الرياح:


حيث تم تمشيط الطريق بالكامل،  وتم رفع كميات الرمال المتجمعة على الطريق نتيجة نشاط الرياح خلال الأيام الماضية وتم التأكد من عودة الحركة المرورية على الطريق  بطريقة طبيعية وأمنة.

وتواصل رئاسة مركز ومدينة الحسنة متابعة كافة الطرق التابعة لمركز ومدينة الحسنة وذلك حرصاً على سلامة الجميع ومنعا لحدوث أى أزمة على الطرق ، وصيانة البنية الأساسية لشبكة الطرق بالحسنة حفاظاً على المال العام.


  
وتواصل رئاسة مركز ومدينة الحسنة جهودها، في تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بنطاق المركز والمدينة، وتنفيذ خطط التجميل ورفع كفاءة الشوارع وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية بالمدينة ورؤساء القرى.

 

txt

محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

الحسنة طريق الكثبان الرملية ازالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

شوبير يطرح سؤالًا مثيرًا بعد فوز الأهلي على إنبي

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-5-2023

ترشيحاتنا

مهيب عبد الهادي يعلن عن مفاجأة بشأن موسيماني ومفاوضاته مع بيراميدز |تفاصيل

طقس السعودية اليوم.. تحذير من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

بعثة طائرة سيدات الزمالك تصل القاهرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا

65 مليون حالة في الأسبوع.. توقعات بتفشٍ جديد لـ كورونا في الصين

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يتحمل المسئولية الكاملة عن حياة الأسير المريض وليد دقة

طلب 10 صفقات.. كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض تؤكد إصابتك بـ جرثومة المعدة

يقي من سرطان الثدي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركم؟|خبيرة تغذية تجيب

تامر حسنى ينشر صورا جديدة من حفل زفاف هالة عمر

الشرع محلل أربعة وأنتى بيهم.. مصطفى قمر يثير الجدل برفقة زوجته

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ