بعد إزالة الكثبان الرملية.. إعادة فتح طريق «الحسنة - القسيمة» بشمال سيناء

تابع المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، إعادة فتح طريق الحسنة / المنبطح / القسيمة ، بعد أن تسببت الرمال المتحركة في إغلاقه نتيجة سوء الأحوال الجوية وسرعة حركة الرياح مما تسبب في إعاقة حركة سير السيارات علي الطريق بما يهدد أرواح المواطنين .

نشاط الرياح:



حيث تم تمشيط الطريق بالكامل، وتم رفع كميات الرمال المتجمعة على الطريق نتيجة نشاط الرياح خلال الأيام الماضية وتم التأكد من عودة الحركة المرورية على الطريق بطريقة طبيعية وأمنة.

وتواصل رئاسة مركز ومدينة الحسنة متابعة كافة الطرق التابعة لمركز ومدينة الحسنة وذلك حرصاً على سلامة الجميع ومنعا لحدوث أى أزمة على الطرق ، وصيانة البنية الأساسية لشبكة الطرق بالحسنة حفاظاً على المال العام.





وتواصل رئاسة مركز ومدينة الحسنة جهودها، في تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بنطاق المركز والمدينة، وتنفيذ خطط التجميل ورفع كفاءة الشوارع وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية بالمدينة ورؤساء القرى.