الأردن.. 400 طائرة درون تضيء سماء عمان للاحتفال بعيد الاستقلال وزفاف «الحسين»

أضاءت مئات الطائرات بدون طيار "درون" سماء العبدلي في العاصمة الأردنية عمان، أمس الثلاثاء، بمناسبتي عيد الاستقلال 77، وزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وحسب قناة "المملكة" الأردنية، أطلقت 400 طائرة تحمل 3 لوحات فنية، في سماء العاصمة لمدة 15 دقيقة.

ونشرت وكالة “عمون” الأردنية، مقطع فيديو يرصد لحظة إضاءة الطائرات الدرون في سماء عمان.

وبدأ العرض الأول للطائرات في تمام الساعة 8:00 مساءً، فيما جرى عرضها الثاني في تمام الساعة 10:00 مساءً، ولترسم ألوان الفرح البديعة بصورة جمالية ومتعة بصرية بانورامية.

ومن المقرر أن تحلق أسراب طائرات الدرون المكونة من 400 طائرة متطورة لتقدم أداءها لمدة 15 دقيقة كاملة اليوم الأربعاء أيضًا، في تمام الساعة العاشرة مساء، بمناسبة عيد الاستقلال الـ77، المقرر أن يحييه الأردن الخميس المقبل.

فيما تستعد البلاد لعقد مراسم قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على رجوة آل سيف الخميس الموافق الأول من يونيو المقبل، في قصر زهران، ثم يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية.