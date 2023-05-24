لمريض السرطان.. احرص على هذه الأشياء الستة يوميا للتعافي

إذا كنت مريض سرطان يجب أن تواظب على روتين يومي إلى جانب العلاج، وهذا يشمل ممارسة الرياضة، والتحكم في الوزن، والنظام الغذائي الصحي، وتجنب التبغ.

علاج السرطان

وفقا لما نشره موقع هيلثي، يعتقد الأطباء أن علاج السرطان طويل أثناء العلاج ، يتم إعطاء العديد من المرضى أنواعًا عديدة من العلاج والعمليات الجراحية، والتي تستغرق وقتًا طويلاً للتعافي. وهذا هو سبب احتياج المريض للصبر. يمنحك اتباع روتين جيد مع العلاج الثقة لتجاوز هذا الوقت الصعب، يجب على كل مريض يخضع لعلاج السرطان اتباع روتين يومي صحي، لهذا يمكنك القيام بالأشياء التالية.

روتين الصباح

يجب أن تستيقظ مبكرًا وتبدأ يومك بممارسة تمارين الإطالة الخفيفة أو اليوجا، يمكن لمدربك أو أخصائي العلاج الطبيعي أن يخبرك بما يجب عليك فعله بعد ذلك، يجب أن تكون الوجبة الأولى في اليوم، أي وجبة الإفطار صحية، يجب أن يشمل الفاكهة الطازجة والعصائر الطازجة والأطعمة المطبوخة بشكل صحيح وفقًا لمخطط النظام الغذائي الخاص بك، تجنب تناول الكافيين في الصباح.

روتين الظهر

إذا ذهبت إلى العمل ، فتجنب العمل الشاق ولا تفوت الغداء في حالة الحالات الشديدة ، تصرف حسب رأي الطبيب، يجب أن يكون غدائك خفيفًا، تناول المزيد من الأطعمة المغذية، ابق نفسك مشغولا خلال النهار، الانخراط في أنشطة مثل الرياضة والفنون وما إلى ذلك، خذ قيلولة في فترة ما بعد الظهر لأن جدول عملك قد يكون متعبًا، لا تفرط أبدًا أو تعمل فقط وفقًا لنصائح الأطباء.

روتين المساء

من الممكن أن تشعر بالتعب حتى المساء، ولا تزال تمارس تمارين خفيفة في المساء عند الجوع، تناول الفواكه الجافة والشوفان المطبوخ جيدًا وما إلى ذلك وتجنب الوجبات السريعة، سيساعدك المشي في المساء على الانتعاش مرة أخرى المشي 10000 خطوة يوميًا.

روتين الليل

النوم في الوقت المحدد والحصول على قسط كافٍ من النوم، امنح جسدك قسطًا كافيًا من الراحة، قد يجد بعض الناس صعوبة في النوم، لذا اقرأ شيئًا يمكن أن يساعدك على النوم، تجنب تناول أي مشروب قبل النوم مباشرة لأنه قد يزيد من مشاكل المعدة ويعيق نومك.

اعتني بهذه الأشياء بشكل خاص