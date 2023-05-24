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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمريض السرطان.. احرص على هذه الأشياء الستة يوميا للتعافي

لمريض السرطان :
لمريض السرطان : أحر ص على هذه الأشياء الستة خلال 24 ساعة لل

إذا كنت مريض سرطان يجب أن تواظب على روتين يومي إلى جانب العلاج، وهذا يشمل ممارسة الرياضة، والتحكم في الوزن، والنظام الغذائي الصحي، وتجنب التبغ.

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علاج السرطان 

علاج السرطان طويل والصبر ضروري

وفقا لما نشره موقع هيلثي، يعتقد الأطباء أن علاج السرطان طويل أثناء العلاج ، يتم إعطاء العديد من المرضى أنواعًا عديدة من العلاج والعمليات الجراحية، والتي تستغرق وقتًا طويلاً للتعافي. وهذا هو سبب احتياج المريض للصبر. يمنحك اتباع روتين جيد مع العلاج الثقة لتجاوز هذا الوقت الصعب، يجب على كل مريض يخضع لعلاج السرطان اتباع روتين يومي صحي، لهذا يمكنك القيام بالأشياء التالية.

روتين الصباح

ماذا تفعل بعد الاستيقاظ في الصباح

يجب أن تستيقظ مبكرًا وتبدأ يومك بممارسة تمارين الإطالة الخفيفة أو اليوجا، يمكن لمدربك أو أخصائي العلاج الطبيعي أن يخبرك بما يجب عليك فعله بعد ذلك، يجب أن تكون الوجبة الأولى في اليوم، أي وجبة الإفطار صحية، يجب أن يشمل الفاكهة الطازجة والعصائر الطازجة والأطعمة المطبوخة بشكل صحيح وفقًا لمخطط النظام الغذائي الخاص بك، تجنب تناول الكافيين في الصباح.

روتين الظهر

ماذا تفعل بعد الظهر

إذا ذهبت إلى العمل ، فتجنب العمل الشاق ولا تفوت الغداء في حالة الحالات الشديدة ، تصرف حسب رأي الطبيب، يجب أن يكون غدائك خفيفًا، تناول المزيد من الأطعمة المغذية، ابق نفسك مشغولا خلال النهار، الانخراط في أنشطة مثل الرياضة والفنون وما إلى ذلك، خذ قيلولة في فترة ما بعد الظهر لأن جدول عملك قد يكون متعبًا، لا تفرط أبدًا أو تعمل فقط وفقًا لنصائح الأطباء.

روتين المساء

ماذا تفعل في المساء

من الممكن أن تشعر بالتعب حتى المساء، ولا تزال تمارس تمارين خفيفة في المساء عند الجوع، تناول الفواكه الجافة والشوفان المطبوخ جيدًا وما إلى ذلك وتجنب الوجبات السريعة، سيساعدك المشي في المساء على الانتعاش مرة أخرى المشي 10000 خطوة يوميًا.

روتين الليل

ماذا تفعل في الليل

النوم في الوقت المحدد والحصول على قسط كافٍ من النوم، امنح جسدك قسطًا كافيًا من الراحة، قد يجد بعض الناس صعوبة في النوم، لذا اقرأ شيئًا يمكن أن يساعدك على النوم، تجنب تناول أي مشروب قبل النوم مباشرة لأنه قد يزيد من مشاكل المعدة ويعيق نومك.

اعتني بهذه الأشياء بشكل خاص

اعتني بهذه الأشياء بشكل خاص
  • قد يعاني بعض المرضى من ضعف في جهاز المناعة، لذا قد يزداد خطر الإصابة بأمراض أخرى أو قد تزداد شدة السرطان
  • لذا حافظ على نظافة محيطك، اغسل دائمًا الخضار قبل الطهي، وحافظ على النظافة الأساسية.
  • اشرب الكثير من الماء طوال اليوم وحافظ على رطوبتك.
  • التوقف عن تناول الكحول والتبغ بأي شكل من الأشكال.
  • لا تفوت الأدوية أو المتابعات الخاصة بك.
  • يجب أن يظل مريض السرطان إيجابيًا، لذا تحكم في عواطفك واستعن بخبير الصحة العقلية إذا لزم الأمر.
اتباع نظام غذائي صحي اتباع نظام غذائي أسلوب الحياة الصحي أسلوب الحياة أسلوب حياة الجوع التحكم في الوزن الشوفان المطبوخ السرطان العمليات الجراحية العصائر الطازجة الفواكه الجافة الفاكهة الطازجة النظام الغذائ النظام الغذائي الصحي النظام الغذائي النظافة المناعة ماذا تفعل بعد الظهر ماذا تفعل في المساء ماذا تفعل في الليل اعتني بهذه الأشياء بشكل خاص ماذا تفعل بعد الاستيقاظ في الصباح علاج السرطان طويل والصبر ضروري ​​​​​​​health

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