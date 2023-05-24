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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باريس هيلتون حزينة بسبب وفاة كلبها.. شاهد

باريس هيلتون
باريس هيلتون

نشرت النجمة العالمية باريس هيلتون عددا من الصور مع كلبها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تعلن عن حزنها لوفاته. 

وقالت باريس هيلتون : “أفتقد ملاكي الفروي كثيرًا بالفعل ، لا يمكن للكلمات أن تصف هذا الشعور. أحبك إلى الأبد ، Harajuku الحلو”.

 شاهد الفيديو هنا 

كنا نشرت باريس هيلتون تعليقا آخر قالت فيه : “وداعًا لحبيبي شيواوا ، Harajuku Bitch ، اليوم. في 23 عامًا مدهشة ، جلبت حبًا وولاءً لا نهاية له ولحظات لا تُنسى في حياتي. - كانت رحلتها طويلة وجميلة ومبدعة ، محاطة بالحب حتى سباتها الهادئ.. الألم الذي أشعر به الآن لا يوصف. لم تكن مجرد حيوان أليف ؛ كانت عائلة ورفيقة مخلصة من خلال كل منعطف و منعطف. استرح بهدوء يا عزيزتي الحلوة. شكرًا لك على تكريم حياتي بحب غير مشروط. ستكون ملاكي إلى الأبد ، وستفتقد إلى الأبد ، ومحبوبًا إلى الأبد على الرغم من أنك رحلت جسديًا ، فإن بصمة آثار أقدامك على حياتي لن تتلاشى أبدًا.. استرح بلطف ، يا صديقي اللطيف ، مع العلم أنك ستحظى دائمًا بالاعتزاز والافتقاد.. أحب وأفتقدك إلى الأبد”.

باريس هيلتون

وكانت كشفت النجمة العالمية باريس هيلتون عن تعرضها للاغتصاب من جانب عدد من الشباب، وذلك فى مرحلة طفولتها، وتحديدا فى سن 15 عاما.

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وقالت باريس هيلتون لمجلة “بيبول”: “تعرضت إلى الاغتصاب فى سن 15 عاما بعد أن قام عدد من الشباب بتخديرى”.

وأضافت باريس هيلتون: “بدأت قصة اغتصابى بعد أن قابلت عددا من الشباب بصحبة صديقتى، وقاموا باصطحابنا إلى مكان غير معلوم، وقام أحد الشباب بإعطائى مشروبا به ماده مخدرة، وقاموا باغتصابى وبعد إفاقتى علمت ما تعرضت له”. 

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