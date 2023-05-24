اليوم العالمي للعيش بسلام بثقافة حسن فتحي بالأقصر

عقد قصر ثقافة حسن فتحي بالأقصر محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للعيش في سلام" تحدث خلالها سيد صدقي عن أهمية السلام في حياة الفرد والمجتمع، اليوم العالمي للسلام وبداية الاحتفال به، بجانب ذلك عقدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "الحركة النقدية العربية "تحدث من خلالها عمرو عبد الصبور عن الحركة النقدية عبر العصور الأدبية المختلفة، وظهرت حركات النقد الأدبي منذ العصر الجاهلي، بجانب ذلك أعدت المكتبة أمسية شعرية للشاعر على حسان ألقى قصيدة "التزام"، وأقام المركز الحضري عرض إنشاد ديني للمنشد عوض الله أحمد.

أعد نادي أدب الأقصر أمسية شعرية بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادي واستضاف الشاعرة شيماء إبراهيم وصدر لها ثلاثة دواوين من شعر الفصحى "غابات العندليب" عام 2013، "يحدث في قصيدة أخرى عام2014، "أماكن رحبة للركض" عام 2016، فازت بالمركز الأول في مسابقة إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي فرع شعر الفصحى عام 2014، فازت بالمركز الأول مناصفة في مسابقة المنتدى الثقافي في دورته الأول بالتعاون مع النقابة الفرعية لإتحاد الكتاب بالأقصر عن ديوان" إمرأة قد لا تنجو كثيرا" ، أدار الأمسية الشاعر كريم الشاوري، وتخلل الأمسية إنشاد دينى للمنشد يحيى بحر مع حضور كوكبة من شعراء الأقصر، وأقيمت أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى بعنوان "لاشئ يعوض"، نفذت ورشة فنية بعنوان "شحابيط" نفذتها شيماء مرجان، وورشة أشغال يدوية "عمل انسيال من اللولي "نفذتها مشيرة طلعت مستخدمة سلك صنارة خرز لولي وسلسلة وقفل، كما عرض القصر عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وقدم من خلالها أغنية "قارئة الفنجان" غناء فارس محمد، كما نفذت ورشة فنون تشكيلية بعنوان "يوم العامل" نفذتها نفيسه عبد الرحيم.

عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "كيف أعد طفل ليكون رجل في المستقبل" تحدثت نوال عبد النعيم عن العمل على وجود قدوة في البيت والعمل على ترسيخ وغرس القيم في الطفل وتنمية المواهب داخلهم، وبجانب ذلك عرض مسرح عرائس بعنوان "الأهرامات "أداء أسماء عبد الباقي وعواطف مصطفى، نفذت ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذتها أميرة حمودة، بالإضافة إلى ذلك أعدت ورشة حكي بعنوان "الأمانة" تأليف أحمد حسن عرابي سردتها هيام أحمد، كما أعدت مكتبة النمسا الثقافية ورشة حكي بعنوان "المباراة الكبرى" تأليف عبدالرحمن بكر سردتها منال عبد الرسول أوضحت خلالها الجد والاجتهاد في المذاكرة والدروس حصاده التفوق، واختيار الصديق الصادق الوفي.

قدمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "حياة كريمة "أوضح مصطفى عبد العاطي من خلالها أهداف المبادرة، المراحل عمل المبادرة، بينما أعد بقصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "الطير البعيد"، بجانب ذلك قدم قصر ثقافة حوض الرمال إنشاد ديني للمنشد محمود بهيج بعنوان "المسك فاح".

نفذ قصر ثقافة الطارف ورشة أشغال يدوية نحت على حجر الألباستر إقامها حسان على، وأعد عرض مسرح عرائس بعنوان" أخدنا الإجازة "أداء سلوى جودة، بجانب استمرار ورشة "فن الكروشية" نفذتها أسماء أحمد بقصر ثقافة حاجر العديسات، نفذت مكتبة المدامود الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذها ياسر الجيلاني بصحبة رواد المكتبة.

يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتى ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.