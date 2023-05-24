صعوبة التسويق أبرزها.. صناعة النواب تكشف أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن

نقص العمالة وتدني السعر أبرزها ..

قالت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه فى السابق كان يتم زراعة القطن طويل التيلة ، لكن ماكينات النسيج الموجودة حالياً، مخصصة لصناعة القطن قصير التيلة فقط، الأمر الذي يتطلب الوقوف عليه لإيجاد حلول فعالة وجذرية ، منوهة على ضرورة تطوير الماكينات الخاصة بالإنتاج ، وذلك لعودة إنتاج القطن طويل التيلة مرة أخرى بدلاً من تصديره خام.

وأرجعت “ متى ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أسباب عزوف المزارعين عن زراعة القطن إلى صعوبة التسويق ، و نقص العمالة ، و تدني السعر ، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج ، مشيرة إلى أن المزارعين مازالوا خائفين من المغامرة بسبب صعوبة تسويق المحصول، وتدنى سعر المنتج .

لايفوتك||

و أشارت عضو صناعة النواب إلى أن المزارعين يحتاجون لدعم الدولة ، تشجيعا لهم من جهة ، وضمان عودة زراعة القطن لسابق عهده من جهة أخرى ، موضحة أن التسهيل عليهم يساعد على تلبية احتياجات الصناعة، وتنفيذ خطة الرئيس السيسى فى عودة صناعة الغزل والنسيج مرة أخري.

جاء ذلك بعد أن ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أمس الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، بشأن "زراعة القطن المصرى.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى"، برئاسة النائب عمرو أبو السعود، و بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، والدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث لشئون الإرشاد والتدريب، والدكتور محمد عبد المجيد، رئيس مجلس القطن والمحاصيل الزيتية والألياف.