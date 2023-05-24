درجات الحرارة اليوم بالقاهرة والمحافظات

عرضت قناة مصر الأولى في برنامج صباح الخير يامصر الفضائية تقريرا عن حالة الطقس اليوم حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في اخره على القاهرة الكبرى ومعتدل في باقي الانحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم هناك فرص خفيفة لسقوط الأمطار في أوقات متفرقة من اليوم على بعض الأماكن من الجمهورية القاهرة الكبرى وبعض المناطق بالسواحل الشمالية والتالي بيان بدرجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية .

القاهرة العظمى 33 الصغرى 22

الاسكندريه العظمى 25 الصغرى 22

السلوم العظمى 24 الصغرى 17

بورسعيد العظمى 28 الصغرى 19

العاصمه الاداريه العظمى 33 الصغرى 22

العلمين الجديدة العظمى 25 الصغرى 18

دمياط العظمى 29 الصغرى 19

الاسماعيليه العظمى 34 الصغرى20

المنصورة العظمى 28 الصغرى 16

6 أكتوبر العظمى 29 الصغرى 17

السويس العظمى 33 الصغرى21

شرم الشيخ العظمى 36 الصغرى 24

العريش العظمى 29 الصغرى 19

رفح العظمى 26 الصغرى 17

طابا العظمى 33 الصغرى 20

سانت كاترين العظمى32 الصغرى 12

الغردقة العظمى 36 الصغرى 23

الفيوم العظمى 36 الصغرى 22

الوادي الجديد العظمى 40 الصغرى 24

سوهاج العظمى 38 الصغرى 23

الاقصر العظمى 40 الصغرى24

بني سويف العظمى 36 الصغرى 22

اسيوط العظمى 37 الصغرى 23

قنا العظمى 41 الصغرى 24

اسوان العظمى 42 الصغرى 25

شلاتين العظمى 34 الصغرى 24

حلايب العظمى 31 الصغرى 24