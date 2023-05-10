أخصائي نفسي تكشف أسباب الخوف من الامتحان وكيفية علاجه

كشفت الدكتورة لميس مكاوي، أخصائي نفسي وتعديل السلوك، إن أسباب خوف وقلق الأطفال من الامتحانات هم أولياء الأمور الطلاب ، بجانب عملية ربط التعليم بالصورة الاجتماعية، رغم أن هذا الأمر ليس حقيقيا لأن التعليم جزء من الحياة.

وأضافت "مكاوي"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء،أن الأهل سبب أساسي للخوف عند الأطفال في حالات كثيرة، مضيفة أن من بين الأسباب أيضا ارتباط التعليم بجزء من العقاب النفسي، كأن يهدد أولياء الأمور الطلاب بعدم قضاء عطلة الصيف حال الحصول على علامات سيئة.

وأكدت، أن من أسباب خوف الأطفال من الامتحانات "المقارنة"، وهذا المبدأ مرفوض جملة وتفصيلا حتى بين الأشقاء، مشددة على ضرورة أن يعمل أولياء الأمور على تطوير ثقة الطفل بنفسه، لكون قلة ثقة الطفل بنفسه من أسباب الخوف من الامتحان أيضًا، وتجعله يواجه صعوبات كبيرة في استرجاع المعلومات، فضلًا عن قلة تدريب الطفل على الامتحان.

ونوهت، بأن مركز التعلم والذاكرة عند الطفل موجود في الفص الجبهي الأول، وحال تعرض الطفل لخوف شديد يتم زيادة إفراز الكورتيزون، بما يسبب تشويش على الفص الجبهي فينسى الطالب ما تعلمه، وهو ما يؤدي إلى زيادة الخوف.