عودة رباعي الزمالك المصاب أمام طلائع الجيش

انتظم ناصر منسي وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمد عبد الغني رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشارك الرباعي في المران الجماعي للفريق اليوم بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص المدير الفني للفريق على شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الداخلية الأخيرة بالإضافة إلى شرح برنامج الفريق خلال مران اليوم وأبرز الجمل الفنية المراد تنفيذها.

تدريبات قوية المستبعدين

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون، من مباراة الداخلية بمسابقة الدوري، مجموعة من التدريبات البدنية القوية على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت التدريبات الجماعية للفريق التركيز على رفع الحمل البدني للبدلاء والمستبعدين من لقاء الداخلية، عن طريق خوض مجموعة من التدريبات في صالة الجيمانيزيوم وملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.