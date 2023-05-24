بعد تصدره شباك التذاكر بمصر.. بدء عرض فيلم يوم 13 في السعودية

تستقبل دور العرض السينمائية السعودية خلال الساعات القادمة فيلم يوم 13، بعد عدة اسابيع من عرضه في السينمات المصرية .

ومن المقرر أن تبدأ دور العرض السينمائية في طرح فيلم يوم 13 مع نهاية الأسبوع الحالي ، بعد تصدره شباك التذاكر في السينمات المصرية .

قصة فيلم يوم 13 :

وتدور أحداث فيلم “يوم 13” حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

فريق عمل فيلم يوم 13 :

ويشارك في بطولة فيلم يوم 13 كل من دينا الشربيني، وشريف منير، ، وأحمد داوود وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني، وأروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، وإيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

ويعتبر فيلم “يوم 13” هو أول روائي عربي يُعرض بتقنية 3D في العالم، بينما فيلم “122” هو أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4DX.

يوم 13 يتصدر شباك التذاكر :

وتصدر فيلم يوم 13 قائمة الأعلى إيرادات للأسبوع الثالث على التوالي، ليقترب من الـ 25 مليون جنيه ، ومن المقرر عرضه في عدد من الدول العربية بجانب السعودية مع نهاية الاسبوع الحالي ومنها دبي .