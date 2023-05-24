برلماني: تفعيل نظام الزراعة التعاقدية الطريق الأمثل لعودة القطن المصري إلى ريادته

أكد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن محصول القطن أحد المحاصيل الهامة في قطاعى الزراعة والصناعة في مصر، لا سيما وأنه يشارك في العديد من الأنشطة التي تسهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصري.

واقترح “الشوربجي”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، تفعيل نظام الزراعة التعاقدية لـ القطن المصرى طويل التيلة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في حصول المزارعين على عائد مناسب من زراعة القطن، حيث سيتم استلام المحصول بنظام الزراعة التعاقدية ، وفق أولوية تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد.

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جاء ذلك بعد أن ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، بشأن "زراعة القطن المصرى.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى"، برئاسة النائب عمرو أبو السعود، وبحضور الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، والدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد القطن، والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث لشئون الإرشاد والتدريب، والدكتور محمد عبد المجيد، رئيس مجلس القطن والمحاصيل الزيتية والألياف.



