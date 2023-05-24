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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من هنا تشتري أرخص اللحوم البلدي.. عناوين منافذ الزراعة بالقاهرة والمحافظات

صدى البلد

تطرح وزارة الزراعة، اللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق، ما يؤدي إلى طرح الوزارة أرخص أنواع اللحوم. 
 

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 220 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 - 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.

واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

أسعار عرق التربيانكو

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو


 

وينشر موقع “صدى البلد” عناوين منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة والمحافظات.

منافذ محافظة القاهرة:

- منفذ وزارة العدل - لاظوغلي - الديوان العام.

- منفذ العبور - السوق (توجد بها جملة لبيع الخضار والفاكهة).

- 3 منافذ باتحاد الشرطة بجوار سور نادي اتحاد الشرطة شارع صلاح سالم.

- منفذ نادي دجلة طرة البلد.

منافذ محافظة الجيزة:

وتغطي منافذ بيع منتجات الزراعة جميع مناطق الجيزة، ويوجد عدد كبير منها في منطقة الدقي، ويصل عددها إلى قرابة 27 منفذًا رئيسيا للوزارة، ويعد أشهرها:

- منافذ شارع نادي الصيد بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي تطرح بها جميع أنواع الخضراوات واللحوم والأسماك والألبان وغيرها من المنتجات الغذائية كالعسل والمربات.

- منافذ الهرم وتوجد بها قرابة 5 منافذ وآخر بمركز البحوث بالجيزة.

وتوجد منافذ الهرم بمنطقة محطة المطبعة - شارع الهرم.

يوجد بها خضار وفاكهة وجميع المواد الغذائية.

- 5 منافذ بمدينة 6 أكتوبر وعنوانها  - الحي المتميز - سنتر 3.

توجد بها منافذ أسماك طازجة وخضار وفاكهة ولحوم ودواجن وجميع المواد الغذائية

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