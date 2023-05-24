بدء فعاليات مؤتمر ليبيا الثالث لتقنيات النفط والغاز

بدأت بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم، فعاليات مؤتمر ليبيا الثالث لتقنيات النفط والغاز، بمشاركة مؤسسات نفطية محلية وعالمية، وبحضور عدد كبير من مديري الشركات النفطية المحلية والعالمية والخبراء المختصين في هذا المجال.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أحمد عمار، أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار انخراط المؤسسة وشركاتها في تقوية أواصر التعاون والانفتاح مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات النفط والغاز، مؤكداً رغبة المؤسسة وشركاتها في امتلاك التقنيات الحديثة بالرغم من تطورها باستمرار, مشيراً إلى أن الاستقرار الذي يشهده قطاع النفط في ليبيا حالياً يعد حافزاً مهماً للشركات العالمية للاستثمار وعودة نشاطها إلى ليبيا.



وسيتخلل المؤتمر الذي يستمر يومين، تقديم العديد من العروض المتعلقة باستخدام أحدث التقنيات في صناعة النفط والمتعلقة بخدمات حفر الآبار و الإنتاج والمكامن النفطية.