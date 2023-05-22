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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تستضيف منتدى المنافسة العربي الرابع.. الثلاثاء

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

تستضيف المملكة العربية السعودية، غدا الثلاثاء، منتدى المنافسة العربي الرابع، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ(أو إي سي دي).
 

وأكدت الهيئة العامة للمنافسة أن استضافة المملكة العربية السعودية لهذا المنتدى انطلاقاً من دور المملكة الريادي في تنظيم الفعاليات والملتقيات الهادفة لرفع مستوى التعاون مع الدول العربية الشقيقة لتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق لرفع مستوى رفاهية المستهلكين في الدور العربية وتحفيز المنشآت على التطوير والابتكار.
 

المنتدي يمتد ليومين 

 

ويقام المنتدى خلال الفترة 23 الي 24  مايو 2023 بمشاركة أجهزة المنافسة بالدول العربية وبحضور أكثر من 15 خبيرًا وممثلًا لأجهزة ومنظمات دولية معنية بالمنافسة حيث يتضمن المنتدى أكثر من خمس جلسات علمية يتباحث بها الحاضرون أبرز الموضوعات التي تسهم في دعم نمو الأنشطة الاقتصادية وتعزيز المنافسة ودراسة التحديات المشتركة بهدف تبادل الخبرات، كما تتضمن فعاليات المنتدى تكريم الطلبة السعوديين من جامعات المملكة المشاركين بأوراق وبحوث تتعلق بالمنافسة, وناقش الطلاب وخبراء المنافسة المتواجدين على المسرح، حول الدروس المستفادة، والأفكار المستخلصة من تجاربهم.
 

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كما أوضحت الهيئة أن المنتدى يمثل فرصة للاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية، ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات الدولية في حماية المنافسة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مما سيسهم حماية المنافسة العادلة، التي بدورها تصنع اقتصادًا جاذبًا للمنشآت، ومحققًا لرفاهية المستهلك العربي

السعودية الأمم المتحدة منتدى المنافسة العربي الاونكتاد الدول العربية

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