مرموش يقود هجوم مصر في ودية السعودية| التشكيل الرسمي

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، تشكيل الفراعنة في المباراة الودية أمام السعودية في تمام السابعة والنصف مساء اليوم استعدادا لكأس العالم.

وجاء تشكيل منتخب مصر الوطني في ودية السعودية على النحو التالي:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمود تريزيجيه ، أحمد سيد زيزو، إسلام عيسي.

الهجوم: عمر مرموش

علي دكة البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - خالد صبحي - أحمد نبيل كوكا - مهند لاشين - محمود صابر - إبراهيم عادل - هيثم حسن - ناصر منسي - مصطفى محمد.