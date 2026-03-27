بروفة قوية.. ناقد رياضي: مواجهة السعودية خطوة مهمة لمنتخب مصر قبل المونديال

أكد الناقد الرياضي محمود صبري أن مواجهة منتخب مصر أمام السعودية تمثل اختبارًا قويًا ومهمًا في توقيت حساس قبل استكمال استعدادات الفراعنة لكأس العالم 2026.

وأوضح "صبري" خلال حديثه في برنامج صباح الخير يا مصر، أن المباراة تأتي كبروفة حقيقية قبل اللقاء المرتقب أمام إسبانيا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يسعى لتجربة أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم.

وأضاف الناقد الرياضي، أن الاحتكاك بمنتخبات قوية مثل السعودية وإسبانيا يمنح المنتخب خبرات مختلفة، خاصة في ظل تنوع المدارس الكروية، وهو ما يساعد على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمونديال.

