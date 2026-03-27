قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

كيلو الطماطم بكام النهارده؟.. أسباب ارتفاعها بالأسواق| وهذا موعد الانخفاض

شيماء مجدي

شهدت أسعار الطماطم في الأسواق المحلية قفزة كبيرة خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل سعر قفص الطماطم زنة 20 كيلو إلى نحو 1000 جنيه، بما يعادل قرابة 50 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وهو مستوى وصفه متابعون بأنه غير مسبوق، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.


وفي هذا السياق، أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين والخبير الزراعي، أن أسعار الطماطم تشهد بالفعل ارتفاعًا غير معتاد، موضحًا أن أعلى سعر كانت قد وصلت إليه في السابق بلغ نحو 30 جنيهًا للكيلو، بينما وصولها إلى 50 جنيهًا يعد ظاهرة جديدة في السوق.

وأوضح أبوصدام، خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الارتفاع، من بينها تراجع الإنتاج خلال الفترة الحالية، إلى جانب استغلال بعض التجار للظروف القائمة، مطالبًا بتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة مع زيادة الطلب خلال فترات الأعياد والمناسبات.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن مصر تُعد من أكبر الدول المنتجة للطماطم عالميًا، حيث تحتل مركزًا متقدمًا ضمن الدول الخمس الأولى، ما يعني أن السوق المحلية تعتمد بدرجة كبيرة على الإنتاج المحلي، وبالتالي فإن تأثير العوامل الخارجية يظل محدودًا في الوقت الراهن.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار الحالي يرتبط بشكل أساسي باختلال ميزان العرض والطلب، نتيجة انخفاض الكميات المطروحة في الأسواق مقابل زيادة الإقبال على الشراء، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد فجوة بين انتهاء إنتاج العروة الشتوية وتأخر دخول إنتاج العروة الصيفية، وهو ما أدى إلى نقص المعروض.

كما أوضح أن انخفاض درجات الحرارة خلال الأسابيع الماضية ساهم في بطء نضج المحصول، بالإضافة إلى تأثر بعض الزراعات بانتشار آفات زراعية، ما أدى إلى تراجع الإنتاج. وأشار أيضًا إلى عزوف عدد من المزارعين عن زراعة الطماطم خلال المواسم الأخيرة بسبب الخسائر التي تعرضوا لها سابقًا، وهو ما انعكس على حجم المساحات المزروعة.

 تبدأ الأسعار في التراجع 


وتوقع أبوصدام أن تبدأ الأسعار في التراجع تدريجيًا مع دخول إنتاج العروة الجديدة وزيادة المعروض في الأسواق، مؤكدًا أن وفرة الإنتاج تظل العامل الحاسم في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الطماطم الأسواق الطماطم حسين أبوصدام التجار

