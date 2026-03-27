منشأة أراك تحت القصف.. هجوم أمريكي إسرائيلي على موقع نووي إيراني

ذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية الرسمية، مساء اليوم الجمعة، أن منشأة أراك النووية الإيرانية استُهدفت بهجوم.

وأعلن مسؤول في محافظة “مركزي” الإيرانية، أن الهجوم نُفِّذ من قِبَل القوات الأمريكية والإسرائيلية، مضيفًا أنه لم تقع إصابات؛ بفضل إجراءات السلامة المسبقة.

ويأتي هذا الهجوم، بعد وقت قصير من إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيرًا بإخلاء المدنيين الإيرانيين القاطنين شمال غرب مدينة “أراك”، وفي منطقة “خير آباد” الصناعية، وهما منطقتان قريبتان من المنشأة النووية.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانًا باللغة الفارسية، في تمام الساعة 11:00 صباحًا، يحذر فيه المدنيين من أنه سيضرب البنية التحتية العسكرية الإيرانية في المنطقة، دون تحديد أهداف محددة.

وفي وقت لاحق، صرح جيش الاحتلال، بأن سلاح الجو الإسرائيلي "بدأ بضرب البنية التحتية التابعة للنظام الإيراني في جميع أنحاء إيران"؛ استنادًا إلى معلومات استخباراتية إسرائيلية.

وكان مفاعل الماء الثقيل في “أراك” لا يزال قيد الإنشاء حتى العام الماضي، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي يونيو الماضي، قصفت إسرائيل، المفاعل، الذي كان لا يزال قيد الإنشاء في مجمع أراك، خلال حربها التي استمرت 12 يومًا مع إيران.

وفي ذلك الوقت؛ صرّحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن المفاعل لم يكن جاهزًا للتشغيل، ولا يحتوي على أي مواد نووية.