القطاع العقاري يقود الانطلاقة الكبرى للبورصة .. خبير يوضح

أكد الخبير الاقتصادي عمرو البدري أن البورصة المصرية تشهد حالياً حالة من النشاط القوي المدفوع باستراتيجية واضحة لـ"تدوير السيولة" بين القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن هذه التحركات تتم بشكل احترافي يعكس وعياً متزايداً لدى المستثمرين وقدرة السوق على إعادة توزيع الفرص الاستثمارية.

أوضح أن الصعود الحالي لا يقتصر على قطاع واحد أو مؤشر بعينه، بل يعتمد على انتقال السيولة بشكل تدريجي ومدروس، حيث انطلقت الشرارة من قطاع الاتصالات بقيادة فوري، قبل أن تمتد إلى قطاع الاستصلاح الزراعي عبر وادي كومبو والعربية للاستصلاح، ثم إلى قطاع السياحة مع نشاط ملحوظ لسهم شارم دريمز، في مشهد يعكس تنوعاً في مصادر الزخم داخل السوق.

وأشار البدري إلى أن المرحلة المقبلة قد تحمل فرصاً أكبر، خاصة مع أي هدوء محتمل في التوترات الإقليمية، موضحاً أن القطاعين المالي والمصرفي إلى جانب القطاع العقاري سيكونان الأكثر استفادة، نظراً لقدرتهما على جذب السيولة وتوفير ملاذات استثمارية قوية ومستقرة، ما يجعلهما مرشحين لقيادة "قاطرة النمو" خلال الفترة القادمة.

وفيما يتعلق بأداء الأسهم القيادية، لفت إلى أن سهم البنك التجاري الدولي يظهر تماسكاً قوياً أعلى مستوى 124 جنيهاً، وهو ما يعزز فرص استهدافه مستويات 130 جنيهاً خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تحركات إيجابية لسهم طلعت مصطفى الذي يقترب من استعادة مستويات 90 جنيهاً حال نجاحه في اختراق مستوى 82 جنيهاً، الأمر الذي قد يمنح دفعة قوية للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ويدعم استمرار الاتجاه الصاعد.