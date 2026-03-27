فضيحة مدوية.. قراصنة إيرانيين يخترقون بريد مدير الـ FBI

أعلن قراصنة مرتبطون بإيران، اختراقهم البريد الإلكتروني الشخصي لـ “كاش باتيل” مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، ونشروا صورًا له، ووثائق أخرى، على الإنترنت.

وذكرت مجموعة "فريق هاندالا للقرصنة"، أن باتيل "سيجد اسمه الآن ضمن قائمة ضحايا الاختراق الناجح".

وأكد مسؤول في وزارة العدل الأمريكية، اختراق بريد “باتيل” الإلكتروني، وأن المواد المنشورة على الإنترنت تبدو أصلية.

وتُعتبر "هاندالا"- التي تُعرّف نفسها بأنها مجموعة من القراصنة المؤيدين للفلسطينيين- من قِبل باحثين غربيين، إحدى الشخصيات التي تستخدمها وحدات الاستخبارات الإلكترونية التابعة للحكومة الإيرانية.

وادّعت "هاندالا" مؤخرًا، اختراقها لشركة "سترايكر" للأجهزة والخدمات الطبية، ومقرها ميشيجان، في 11 مارس، مدعيةً حذف كمية هائلة من بيانات الشركة.

كما زعمت المجموعة، أنها نفذت عمليات اختراق على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق “نفتالي بينيت” وحليفته المقربة، وزيرة العدل السابقة “أييلت شاكيد”.