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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وكالة تسويق تدفع لك 100 دولار في الساعة لمشاهدة فيديوهات تيك توك

TikTok
TikTok

استحوذ تطبيق  تيك توك  TikTok الصيني على اهتمام شباب العالم خاصة المراهقين منذ إطلاقه عالميا في عام 2017، وانجذب قطاع كبير من صغار السن لفكرة التطبيق وأصبحوا يقضون ساعات طويلة في مشاهدة محتوياته الترفيهية.

وكشفت وكالة تسويق تسمى Ubiquitous ، عن دفع ما يقدر بـ 100 دولار في الساعة لمشاهدة مقاطع فيديو TikTok  لمدة 10 ساعات، ووفقًا لتقرير صادر عن CNN ، فإن Ubiquitous لديها مهمة لفهم الاتجاهات الجديدة عبر الإنترنت، للقيام بمهمتها بشكل صحيح.

Ubiquitous 

وقررت وكالة Ubiquitous الدفع للمستخدمين مقابل مشاهدة مقاطع فيديو TikTok لمدة 10 ساعات.

سيحصل المشاركون المختارون لهذا البحث العلمي عن اتجاهات الإنترنت على 100 دولار لكل ساعة يقضونها في مشاهدة الفيديوهات، هذه الصفقة المربحة تهدف إلى جمع رؤى قيمة عن عالم TikTok  المتطور باستمرار.

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كيفية التقدم لوظيفة TIKTOK للمشاهدة

وعملية التقديم بسيطة وواضحة الخطوات ومباشرة، حيث يحتاج المهتمون بالتقدم لهذه الوظيفة الغريبة أولاً إلى الاشتراك في قناة YouTube الخاص بوكالة Ubiquitous ثم بعد ذلك عليهم إرسال وصف موجز عن سبب كونهم الأنسب للوظيفة، يجب على المتقدمين أيضًا أن يكون بالطبع لديهم حساب على تيك توك وألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 سنة وامتلاك فهم شامل لمنصة TikTok والترندات بها.

وكالة تسويق تيك توك TikTok Ubiquitous فيديوهات دولار

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