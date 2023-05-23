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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

"تيك توك" تقاضي ولاية أمريكية بعد حظرها لاستخدام التطبيق

صدى البلد

رفعت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك"، دعوى قضائية فيدرالية ضد ولاية مونتانا الأمريكية، وذلك ردا على قانون الولاية الذي تم إقراره مؤخرا، والذي يحظر خدمة فيديو "تيك توك" داخلها.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، أن محاميي الشركة الأم للتطبيق قد أكدوا على أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة مقاطعة مونتانا بالولايات المتحدة تهدف إلى "منع ولاية مونتانا من حظر تيك توك بشكل غير قانوني".

وقال المحامون "حظر مونتانا يحد من حرية التعبير في انتهاك للتعديل الأول، وينتهك دستور الولايات المتحدة في نواحٍ أخرى متعددة، كما يمنعه القانون الفيدرالي".

وفي الأسبوع الماضي، أصبحت مونتانا أول ولاية أمريكية تحظر "TikTok" بسبب مزاعم بأن الحكومة الصينية يمكنها استخدام التطبيق في عمليات جمع المعلومات الاستخبارية. 

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