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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جنون تيك توك.. نهاية مأساوية لشاب صيني بسبب تحدي بث مباشر

بعد تحدي بث مباشر..نهاية
بعد تحدي بث مباشر..نهاية مأساوية لمؤثر تيك توك في الصين

بعد فترة قصيرة من ظهوره في تحدي عبر تطبيق الفيديوهات “تيك توك” اكتشفت نهاية مأساوية لمؤثر عبر التطبيق الشهير. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، عثر على الشاب  الذي كشف عن اسم الأخير “وانج” ميتا بعد 12 ساعة من تحديه عبر تيك توك. 

اشتهر الشاب البالغ من العمر 34 عاما بتحديات شرب الخمر، والتي في آخر ظهور رسميا له شرب 7 زجاجات كبيرة منها كما كان يسكب بعضها لإشعال النيران فيها. 

وشارك وانج قبل وفاته في 4 تحديات فردية مع شخصيات مؤثرة بهدف كسب أكبر قدر من الهدايا من المعجبين في غضون فترة زمنية قصيرة، لكنه خسر 3 جولات ثم تناول الخمر كعقوبة. 

وذكرت وسائل إعلام صينية أن وانج حُظر سابقا من التطبيق بسبب الشرب، لكنه تجاوز ذلك بفتح حسابات جديدة.

وأدت وفاة وانج إلى مزيد من الضغط في الصين من أجل سلامة هذه التطبيقات ولوائحها بعد وفاة عدد من الأشخاص بعد استخدامها. 

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