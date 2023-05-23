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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين لـ مجموعة السبع: لن تتمكنوا من استغفال العالم وغسل دماغه

الصين
الصين

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينج، بأن مجموعة السبع لن تتمكن من "استغفال العالم" من خلال وصف الصين بأنها تهديد، بينما تنتهك هي نفسها القانون الدولي.

وكتبت هوا تشون ينج عبر "تويتر": "لقد وصف بعض أعضاء مجموعة السبع الصين بأنها أكبر تهديد للأمن والازدهار العالميين.. بجد؟"، بحسب "روسيا اليوم".

وأشارت الدبلوماسية الصينية إلى أن بكين هي "المحرك الأول" للاقتصاد العالمي، "حيث تساهم في النمو أكثر من جميع أعضاء مجموعة السبع مجتمعة"، كما أنها الشريك التجاري الرئيس لأكثر من 140 دولة في العالم وثاني أكبر مساهم في تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وتابعت: "إذا كانت الصين تشكل تهديدا، فمن هم بعض أعضاء مجموعة السبع الذين يشنون حروبا على دول ذات سيادة، ويطيحون بالحكومة الشرعية في دول أخرى، وينسحبون من الاتفاقيات متعددة الأطراف ويجبرون الدول الأخرى على قطع سلاسل التوريد؟.

وشددت على أن "العالم الحقيقي لا يمكن استغفاله وغسل دماغه".

ونشرت الدبلوماسية رسما بيانيا  يشير إلى الاتفاقيات الدولية التي انسحبت منها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، معلقة "مجرد تذكير بكيفية التزام الولايات المتحدة بالقواعد الدولية"، ومن بين الاتفاقيات والمنظمات التي ذكرتها، اتفاقية باريس للمناخ، واليونسكو، ومعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ومعاهدة الأجواء المفتوحة وغيرها.

 

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