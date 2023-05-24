يونيو القادم.. موعد انطلاق ندوات التعليم الصحي بالبرنامج الصيفي للأوقاف بشمال سيناء

أكد الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام ، بمحافظة شمال سيناء، انطلاق برنامج ندوات " التعليم الصحي " بالبرنامج الصيفي للأطفال بمساجد المحافظة اول يونيو القادم تحت شعار "جيل بكرة يكبر بصحة" تحت رعاية من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وتكليف من الدكتور اسامة سالم مدير الطب الوقائي .

وأشار انه تم التنسيق مع مديرية الأوقاف اليوم ، بتنفيذ مجموعة من الندوات للتوعية بأهمية الصحة العامة.



وأوضح مدير عام الدعوة الشيخ حسين البنديري، أنه في إطار التعاون المشترك بين مديريتي الصحة والأوقاف فإن مديرية الأوقاف ترحب بإدراج برنامج التعليم الصحي للوقاية والحد من انتشار الأمراض ببرنامج الأوقاف لصيف 2023 .

تربية صحية :



وأوضح فتحي عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة ، أن الهدف من المبادرة هو تعليم أطفالنا وتربيتهم صحيا باستعراض البرنامج الصحي اليومي من أجل صحة افضل للأجيال القادمة كذلك تغيير السلوكيات الخاطئة وتعليم السلوكيات الصحية السليمة للحد من انتشار الأمراض وخصوصا أمراض الصيف.

وقدم عثمان ، شكره وتقديره بترحيب الدكتور محمود مرزوق مدير عام مديرية الاوقاف للمبادرة الصحية ، وادراج برنامج التعليم الصحي للوقاية والحد من انتشار الأمراض ضمن برنامج الأوقاف لصيف 2023 م.