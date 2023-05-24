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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طلاب التصنيع الغذائي بجامعة طيبة التكنولوجية يتلقون تدريبا داخل شركة مطاحن مصر العليا

طلاب التصنيع الغذائي
طلاب "التصنيع الغذائي" بجامعة طيبة التكنولوجية يتلقون تدريبا

أجرى طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالاقصر، زيارة علمية لشركة مطاحن مصر العليا- قطاع الأقصر مطحن الاتحاد، في إطار التطبيق العملي للدراسة النظرية لمادة تكنولوجيا منتجات الحبوب، بالتزامن مع انعقاد الامتحانات العملية النهائية تحت إشراف كل من محمد عبدالعظيم، د. محمد البدوي سعدي، أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وم. فاطمة عوض، وم. إيمان جمال، أعضاء هيئة التدريس المعاونة، وذلك تحت رعاية أ.د عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، وأ.د محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

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وتعرف الطلاب والطالبات خلال جولة داخل المطحن، على مراحل خط انتاج دقيق القمح، بداية من مرحلة الوزن، مرورا بمرحلة الاستقبال والنظافة والغسيل والترطيب، ثم مرحلة الغربلة واخيرا مرحلة التصافي والمناخل، نهاية بخروج الدقيق والتعبئة، كما تعرف الطلاب على كيفية عمل الآلات خلال دورة خط الانتاج، رافقهم خلال الجولة، م. محمد احمد مصطفى، مدير المطحن، وم. محمد سلام بدران، اخصائي الإنتاج، وم. عماد سلام، أخصائي انتاج، وأحمد سعد، مدير أمن المطحن.


وأكد د. عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن تلك الزيارات الميدانية العلمية تعزز من الدراسة النظرية وتدعمها، وتمثل فرصة جيدة للطلاب والطالبات للتعرف على أرض الواقع على كيفية العمل داخل المؤسسات الصناعية والإنتاجية الكبرى مثل شركة مطاحن مصر العليا، موجها الشكر والتقدير للمهندس ياسر فوزي، مدير عام القائم بأعمال رئيس القطاع، على حسن الضيافة والاستقبال.

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