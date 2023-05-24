كلمة بوتين في المنتدى الاقتصادي الأوراسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الأوراسي إن هناك تغييرات عميقة على المستوى العالمي والكثير من الدول تتجه لتعزيز سيادتها.

وأضاف بوتين أنه يجري محادثات مع الصين، وعدة دول لإقامة مناطق حرة، كما قال أن روسيا تتعاون مع منظمة شنجهاي وبريكس وغيرها في آسيا وأميركا اللاتينية وإفريقيا.

وتابع بوتين أن دول الغرب راهن على انهيار اقتصاد موسكو ونفى حدوث ذلك، كما أشار إلى الضغوط على حلفاء روسيا من خلال سلاح فرض العقوبات لدفعهم لعدم التعاون مع روسيا.

وأفاد بوتين استمرار حصول أوكرانيا على الأموال من الترانزيت لمرور موارد الطاقة من روسيا، كما تعهد بالالتزام بالوفاء بتعهدات موسكو بشأن إمدادات الطاقة.