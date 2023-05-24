دعم حزب النصر ينعش آمال كليجدار في الفوز بانتخابات الرئاسة التركية ..تفاصيل

يترقب الأتراك جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية بين كل من رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو، خصوصا في ظل ما تشهده الساحة التركية بالفترة الراهنة من محاولات لاستقطاب التيارات السياسية المختلفة في تركيا.

وقال عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة التركية أنقرة، إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خارج البلاد في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية تجاوز 1.7 مليون ناخب.

وأضاف أن أوميت أوزداغ، رئيس حزب النصر، أعلن تأييده لكليجدار أوغلو، كما أكد أن هناك اتفاقًا مع حزب الشعب الجمهوري يشمل نقاطًا محددة طالب بها حزب النصر، الذي حصل على أكثر من مليون صوت في الانتخابات البرلمانية التي أجريت 14 مايو الجاري.

وأشار إلى أن هذا الإعلان يمثل دفعة معنوية كبيرة للمعارضة، خاصةً بعد شعورهم باليأس نتيجة إعلان سنان أوغان تأييده لأردوغان في جولة الإعادة.

وشملت استعدادات أردوغان لجولة الإعادة في إسطنبول، جلسات مع بعض النقابات العمالية المؤثرة في المدينة، بالإضافة إلى محادثات أخرى مع الشباب، ذكّرهم خلالها بإنجازات حكومته في مجالات مختلفة.

أكثر من 50% من الأصوات

ويستعد الأتراك للتصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، يوم 28 مايو الجاري، لحسم السباق بين كل من الرئيس الحالي أردوغان وكمال كليجدار أوغلو، بعد أن فشل كلاهما في حسم الجولة الأولى لصالحه بالحصول على أكثر من 50% من الأصوات.