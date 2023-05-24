اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق عن إصابة الحارس الثالث للنادي الأهلي قبل أيام من لقاء الوداد في نهائي أفريقيا.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك:" إصابة حمزة علاء حارس الأهلي الصاعد في غضروف الركبة وصعوبة لحاقه بمباراة الوداد المغربي".

وأكد مصدر بالأهلي، أن هناك برنامج تأهيلي مكثف سيتم وضعه لمحمد الشناوي حتى موعد مباراة الوداد، مضيفا أن فرص لحاقه باللقاء قائمة حتى الآن.

ويواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم ٤ يونيو المقبل علي ملعب استاد القاهرة .