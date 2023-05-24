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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل مران الأهلي الرئيسي استعدادًا لـ طلائع الجيش بالدوري

الأهلي
الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للحديث عن المباراة المقبلة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام إنبي تدريبات استشفائية في الجيم والملعب، على هامش المران الجماعي.

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تفاصيل مران الأهلي الرئيسي استعدادًا لـ طلائع الجيش بالدوري

وقاد أندريس إندويا مخطط الأحمال، تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يؤدي اللاعبون جانبًا من تدريبات الكرة والمران على الكرات العرضية دفاعًا وهجومًا.

كما خاض ثلاثي حراس مرمي الأهلي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال جانبًا من التدريبات المنفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

فيما أدى حسين الشحات تدريبات الجري حول الملعب منفردًا، وخاض تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وحرص كولر وعبد الحفيظ على الاجتماع بأحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، للنادي الأهلي  على هامش المران، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين والمصابين.

موعد مباراة الأهلي و طلائع الجيش 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الثامنة من مساء الجمعة، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

 

الأهلى مارسيل كولر وسيد عبد الحفيظ الدوري الممتاز ملعب التتش بالجزيرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

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