رسمياً.. الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام الوداد بنهائي دوري الأبطال

أرسلت إدارة الأهلي خطاباً رسمياً أمس لإتحاد الكرة لرفعه إلى الجهات المعنية تطلب فيه حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة الذي يستضيف مواجهة الفريق الأحمر مع الوداد البيضاوي المقرر لها الرابع من يونيو المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأجري محمود الخطيب رئيس النادي العديد من الإتصالات للتنسيق مع الجهات المعنية قبل إرسال خطاب رسمي بهذا الشأن، وأكد مسئولي الأهلي ثقتهم الكاملة في الدعم الكامل خاصة أنه ممثل الكرة المصرية الوحيد في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يفوزعلى إنبي بهدفين نظيفين

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.

وسيطر الأهلي على معظم فترات المباراة بتمريرات قصيرة ومحاولات مستمرة لضرب التكتلات الدفاعية للمنافس، ولاحت للأهلي أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة لكنه أهدرها جميعًا نتيجة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة.

وسجل محمد شريف الهدف الأول في الدقيقة 29 بتسديدة من وضع الدوران، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني في الدقيقة 35 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.



بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 56 في صدارة ترتيب الدوري، وتوقف رصيد إنبي عند النقطة 36.