تعرف علي حقيقة مشاركة الشناوي في نهائي دوري ابطال إفريقيا

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن وضع برنامج تأهيلي للحاق الشناوي في مباراة الواد في نهائي افريقيا.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مصدر بالأهلي: سنضع برنامج تأهيلي مكثف لمحمد الشناوي حتى موعد مباراة الوداد.. فرص لحاقه باللقاء قائمة حتى الآن ".

كشف مصدر في النادي الاهلي ، عن موقف محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي من اللحاق بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وأكد مصدر بالأهلي، أن هناك برنامج تأهيلي مكثف سيتم وضعه لمحمد الشناوي حتى موعد مباراة الوداد، مضيفا أن فرص لحاقه باللقاء قائمة حتى الآن.

ويواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم ٤ يونيو المقبل علي ملعب استاد القاهرة .