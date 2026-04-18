ياسمين عبد العزيز تنشر صور رفقة كريم فهمي وزوجته

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة رفقة الفنان كريم فهمي وزوجتة، معلقةً:"طب ايه الدنيا".

ويذكر أن آخر أعمالهما، مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، وخالد سرحان، ومنة فضالي، ومحمود ياسين جونيور، ومحمد لطفي، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.