انتكاسة مفاجئة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني شاكر

كشفت نادية مصطفى متحدث نقابة الموسيقيين تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد الجدل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت نادية مصطفى عبر صفحتها الرسمية:" خلال الأيام الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المعلومات غير الدقيقة حول الحالة الصحية للفنان الكبير وأخى الغالى هاني شاكر لذا وجب توضيح الحقيقة كاملة وهى على لسان أختى الغالية وزوجته الحبيبة نهلة توفيق .

‎ أولاً: ما تردد عن تعرضه لنزيف وتوقف القلب لمدة 7 إلى 8 دقائق ( أثناء العملية ) غير صحيح .".

‎وتابعت :"الحقيقة أنه دخل المستشفى أصلاً نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون وتعرض لها من قبل حيث يعاني من وجود “جيوب” (Diverticula) قد تؤدي إلى التهابات ونزيف"

‎وأكملت:"وبالفعل تعرض لنزيف شديد وتم نقل كميات من الدم له إلا أن النزيف لم يتوقف فتم التدخل عن طريق ( الأشعة التداخلية ) ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتاً طوال الليل .. لكن في صباح اليوم التالي عاد النزيف مرة أخرى وتوقف القلب لمدة ٦ دقايق وتمت اعادة انعاشه بسرعة خلال ٣ دورات فى نفس المرة كل مره دقيقتين ".

‎وأضافت :" وعلى إثر ذلك قرر الدكتور عبد الرحمن لطفي مشكوراً والذى أجرى العملية الجراحية فى ظروف شديدة الصعوبة والخطورة وقام بمعجزة حقيقية وكذلك الفريق الطبى المتابع للحالة والذين رأوا ضرورة التدخل الجراحي لإيقاف النزيف بشكل نهائي"

وأستطردت :" ثانياً: أُجريت العملية الجراحية بنجاح وتم نقله إلى العناية المركزة حيث كان تحت تأثير المهدئات لتخفيف الألم وبعد الإفاقة كان في وعيه الكامل وتعرف على زوجته السيدة نهلة وابنه شريف والفريق المعالج له وبدأ بالفعل مرحلة التعافي من حيث التغذية والحركة لكن نظراً لطول فترة بقائه في العناية المركزة (حوالي ٢٠ يوم ) حدث ضعف عام في عضلات الجسم".

‎ونوهت أن ومن هنا جاء التفكير وقرار السفر للخارج إلى مستشفى متخصصة في إعادة تأهيل المرضى ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية.

‎وأكدت أن ما أُشيع أنه سافر فقط لاستكمال العلاج غير دقيق فالسفر كان بالأساس من أجل التأهيل الطبي المتكامل.

‎وأختتمت حديثها قائلة:"وقد بدأت المستشفى بالفعل في إجراء الفحوصات والتحاليل ودراسة الحالة لوضع خطة علاج وتأهيل مناسبة، وبالفعل شهد تحسناً ملحوظاً خلال أيام قليلة وخرج من العناية المركزة إلا أنه للأسف تعرض لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، حالته حالياً دقيقة ويخضع لملاحظة طبية دقيقة، لكن الأمل في الله كبير، فهو القادر على تبديل الأحوال في لحظة، نسأل الله له الشفاء العاجل وأن يعود إلى أسرته ومحبيه سالماً معافى،نرجو من الجميع الدعاء له "