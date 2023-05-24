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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يجهز استقبالا خاصا لبعثة الوداد البيضاوي

صدى البلد

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ، لجنة المباريات في النادي بإعداد استقبال خاص لبعثة نادي الوداد الببضاوي المغربي التي ستصل يوم 31 مايو الجاري للقاهرة.

وأكد الخطيب على إدارة ناديه ضرورة وجود وفد من إداريي النادي في مطار القاهرة لاستقبال بعثة بطل المغرب وتسهيل مهمته وتوفير كل ما يطلبونه خلال تواجدهم حتي المغادرة للمغرب من جديد.

وطالب الخطيب، لجنة المباريات بإعداد خطة منظمة وواضحة لخروج ذهاب النهائي بالصورة التي تليق باسم الأهلي والترتيب لكافة الأمور.

 في سياق متصل أرسلت إدارة الأهلي خطاباً رسمياً أمس لإتحاد الكرة لرفعه للجهات المعنية تطلب فيه حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة الذي يستضيف مواجهة الفريق الأحمر مع الوداد البيضاوي المقرر لها الرابع من يونيو المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأجري محمود الخطيب رئيس النادي العديد من الإتصالات للتنسيق مع الجهات المعنية قبل إرسال خطاب رسمي بهذا الشأن، وأكد مسئولو الأهلي ثقتهم الكاملة في الدعم الكامل خاصة أنه ممثل الكرة المصرية الوحيد في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.

وسيطر الأهلي على معظم فترات المباراة بتمريرات قصيرة ومحاولات مستمرة لضرب التكتلات الدفاعية للمنافس، ولاحت للأهلي أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة لكنه أهدرها جميعًا نتيجة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة.

وسجل محمد شريف الهدف الأول في الدقيقة 29 بتسديدة من وضع الدوران، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني في الدقيقة 35 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 56 في صدارة ترتيب الدوري، وتوقف رصيد إنبي عند النقطة 36.

محمود الخطيب مجلس إدارة الأهلي إدارة الأهلي لاتحاد الكرة لإستاد القاهرة الوداد البيضاوي

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