التلاعب في الانتخابات.. إيلون ماسك يطلق تصريحات نارية ضد الذكاء الصناعي

تشهد صفحات التواصل الاجتماعي، منشورات صادمة من حين لآخر يدونها رجل الأعمال الأمريكي الأشهر في العالم إيلون ماسك، والتي جاء آخرها ما قاله فيما يخص الذكاء الصناعي، وأنه ليس ضروريا لأي شيء نقوم به في حياتنا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركات «تويتر» و«سبيس إكس» و«تسلا»، في كلمة ألقاها عبر الاتصال بالفيديو، خلال قمة «مجلس الرؤساء التنفيذيين»، التي نظّمتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، في لندن، إن الذكاء الخارق هو «سلاح ذو حدّين».

وأوضح «إذا كان لديك جنيٌّ يمكنه أن يمنحك أي شيء، فهذا الأمر يمثل خطراً كبيراً»، مشيراً إلى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في شن «حروب بالمسيَّرات».

وقال ماسك إنه يتوقع من الحكومات في جميع أنحاء العالم استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أسلحة، قبل أي شيء آخر.

واثارت تلك التصريحات موجة من الجدل المستمر منذ إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن هذه التقنية يمكنها توفير أسلحة أكثر تقدماً وأسرع من الإنسان في ساحة المعركة، متوقعاً أن «أي حروب مستقبلية بين الدول المتقدمة ستكون عبارة عن (حروب مسيَّرات)».

وقال الملياردير الأميركي إنه لا يعتقد أن الذكاء الاصطناعي ضروري لأي شيء نقوم به، معلقا "أي حروب مستقبلية بين الدول المتقدمة ستكون عبارة عن «حروب مسيّرات».

وأكمل رئيس «تويتر» حديثه قائلاً: «أحد أهم الأماكن التي يجب توخّي الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي بها، هو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لهذا النظام أن يتلاعب بالرأي العام».