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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مزاعم السيطرة على المدينة .. مدفيديف يدعو إيلون ماسك لزيارة باخموت

إيلون ماسك
إيلون ماسك

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إلى زيارة مدينة باخموت الأوكرانية، بعد أن زعم قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية بالسيطرة عليها كاملة.

وحسب "روسيا اليوم"، جاء ذلك ردًا على سؤال طرحه ماسك العام الماضي، وذلك في أكتوبر تحديدًا بعدما علق مدفيديف على قرار رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس بالتنحي، وكتب على حسابه بموقع "تويتر": "إلى اللقاء، ومبروك للخس".

ورد ماسك على هذا المنشور مقدّرا روح الدعابة لدى مدفيديف، وسأل الملياردير الأمريكي كيف "تبلي" روسيا في باخموت.

ليرد مدفيديف على تويتر  بالقول: "إيلون ماسك، سألتني عن باخموت.. تعال وانظر بنفسك!".

وكان قائد مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوزين، أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، السيطرة الكاملة على باخموت، والتي تعد محور المعركة الأطول في الحرب الروسية.

وظهر بريجوزين في فيديو وهو بالزي العسكري أمام صف من المقاتلين يحملون الأعلام الروسية ولافتات فاجنر، مؤكدًا أن وحداته سيطرت على مدينة باخموت بأكملها وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وأوضح أن قواته ستنسحب من باخموت اعتبارًا من الخميس المقبل الموافق 25 مايو للراحة وإعادة التدريب.

وعقب ذلك، نفت القيادة الشرقية للجيش الأوكراني، سيطرة قوات مجموعة فاجنر العسكرية الروسية اليوم السبت، على مدينة باخموت بالكامل.

وقالت القيادة الشرقية للجيش الأوكراني، إن القوات تواصل المعركة داخل باخموت، ومستمرون في القتال بجنوب غرب المدينة.

فيما كشفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، أن الوضع في باخموت حرج، حيث تحافظ القوات الأوكرانية على دفاعها في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة.

وأضافت ماليار أن نائب وزير الدفاع الأوكراني أن القتال في باخموت على أشده وحتى الآن، يتحكم المدافعون عننا في بعض المنشآت الصناعية والبنية التحتية في المنطقة والقطاع الخاص.

مدفيديف إيلون ماسك مجلس الأمن الروسي

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