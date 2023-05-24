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محافظات

نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات حفل مشروعات التخرج بـ التربية النوعية|صور

صدى البلد

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الزقازيق فعاليات حفل مشروعات تخرج طلاب أقسام التربية الموسيقية والاقتصاد المنزلى وشعبة معلم الفصل والتعليم المجتمعي التابع لقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية، والذى يقام تحت إشراف الدكتور هانى حلمى عميد الكلية، وبحضور الدكتور أكمل شوقى وكيل الكلية للدراسات العليا،والدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

قدم قسم التربية الموسيقية تحت إشراف الدكتورة ريهام إيهاب زايد رئيس القسم ، تابلوهات فنية رائعة لبعض الأعمال المختلفة من الموسيقي الغربية والعربية، وفى مختلف التخصصات من خلال حفل فني بهيج اشتمل على عزف فردي وعزف جماعي شرقي وغربي ومقطوعات عزفية علي البيانو والفلوت والكمان والجيتار والاكسليفون والريكورد والقانون والعود وغناء فردي وغناء جماعي من المقطوعات العالمية والأوبرا الايطالية.

 

أعرب الدكتور عاطف حسين عن سعادته بحفاوة الطلاب وإدارة الكلية، واعجابه الشديد بالأداء المتميز والمهارات الفنية لمشروعات التخرج التي قدمها الطلاب وجودة الأعمال اليدوية والفنية والتصويرية والفنون الاستعراضية والغنائية المختلفة، والتي أظهرها الطلاب مما يعكس مستوى خريج لديه القدرة والكفاءة المهنية التي تجعله قادرًا على الابتكار والإبداع، والتي أظهرت المهارات المكتسبة من خلال الدراسة النظرية والعملية.

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وأكد نائب رئيس الجامعة أن كلية التربية النوعية من الكليات المتميزة بجميع أقسامها والتى تؤهل الطالب لسوق العمل ليبدأ مشروعه بنفسه وعدم انتظار الوظيفة، مؤكدا على أهمية الإستمرار فى تطوير نفسه وتنمية مهاراته، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

كما تفقد "حسين" مشاريع التخرج لشعبة معلم الفصل والتعليم المجتمعي التابع لقسم العلوم التربوية والنفسية، من خلال بعض الأعمال اليدوية وتجميل قسم العلوم التربوية والنفسي، وعرضا تقديما للتعريف بالأعمال الطلابية بالقسم، وذلك تحت إشراف د.هانم خالد رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية، كما تم تكريم الأساتذة والطلاب المشاركين فى ختام هذه الفعاليات. ومشروع قسم الاقتصاد المنزلى والذى تم تحت إشراف د.غاده عبد الفتاح رئيس القسم، بإشتراك نخبة من الأساتذة بتخصصى الملابس والإدارة، لبعض المجموعات من المشروعات الطلابية ، وهى عبارة عن تجميل الطرقة الخاصة بقاعة السيمينار بالدور الأول فى المبنى الجديد، عن طريق بعض اللوحات من خلال التطريز وبعض الأشغال اليدوية والجلد والأشغال الفنية بقسم الاقتصاد المنزلى.

من جانبه أكد الدكتور هانى حلمى أن هذه المشروعات هى نتاج عمل خلال العام على مدار اربع سنوات الدىاسة وخاصة بالفرقة الرابعة، واستكشاف ما تم تحصيله من مهارات علمية نظرية وفنية، مشيرا أن المشروع يجعل الأستاذ يطمئن على الطالب عن مهارته وقدرته على التعامل مع الأدوات والمشغولات حسب طبيعة القسم قبل تخرجه،  مشيدا بمستوى الأعمال الفنية للطلاب ، ومقدما الشكر لجميع المشرفين عليها،  كما أضاف سيادته أنه سيتم مواصلة الاحتفال بالمشروعات الطلابية للأقسام الأخرى خلال الايام القليلة القادمة.

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أعضاء هيئة التدريس التربية الموسيقية التربية النوعية التعليم والطلاب المشروعات جامعة الزقازيق

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