5 سيارات رياضية بسعر يبدأ من 560 ألف جنيه .. الحق اشتري

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات الرياضية، والتي تحظى باقبال كبير نسبة إلى ارتفاعها المناسب، والذي يمنحها افضلية السير على بعض الطرق الوعرة، إلى جانب مساحتها الداخلية ذات الطابع العائلي، إلى جانب تمتعها بالعديد من القدرات الفنية والتقنية بحسب ماتقدمة كل علامة تجارية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق 5 سيارات رياضية في مصر بسعر يبدأ من 560 ألف جنيه.

5 سيارات رياضية

تأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 في المرتبة الاولى كارخص سيارة رياضية في السوق المصري، حيث تقدم بسعر رسمي يبلغ 560 ألف جنيه عبر فئتها الوحيدة المطروحة محليًا، بينما تستمد قوتها من محرك بقوة 125 حصانا، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، ينتج 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى اعتمادها على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء "دفع أمامي".

5 سيارات رياضية

وتقدم شركة بيجو نسختها الرياضية 2008 موديل 2023 بسعر يبدأ من 979.990 جنيه للفئة الاولى، حتى مليون و 119.990 جنيه، وتعمل السيارة بمحرك 1200 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات اوتوماتيك سداسي النقلات.

5 سيارات رياضية

كما تقدم العلامة التجارية شيفروليه نسختها كابتيفا 2023 عبر 4 فئات من التجهيزات، بسعر يبدأ من 979.990 جنيه إلى مليون و 109.990 جنيه، وتعمل السيارة بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، متصل بمحرك 1500 سي سي تيربو، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة 148 حصان، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران.

5 سيارات رياضية

وتواصل شركة رينو الفرنسية من تعزيز تواجدها بالسوق المحلي، بعد طرح النسخة داستر موديل 2023، وتقدم السيارة بسعر رسمي يبلغ 880 ألف جنيه للفئة الاولى، و 950 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات، وتضم السيارة محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 12 ثانية.

5 سيارات رياضية

وتطرح شركة سوزوكي اليابانية سيارتها جيمني 2023، حيث تبدأ اسعارها من 984.900 جنيه، حتى 994.900 جنيه للفئة الثانية، وتعمل جميع الفئات بمحرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات، ينتج قوة اجمالية قدرها 102 حصانا، و 130 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد قدرات الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات، وبهذه الامكانيات الفنية يمكن للسيارة الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.6 ثانية.