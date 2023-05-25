قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال ، إن الشركة الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية من المحتمل أن تكشف عن موقع مصنع التجميع الجديد بحلول نهاية عام 2023.

تسلا تكشف عن موقع جيجا فاكتوري الجديد بحلول نهاية العام

عند سؤاله عن الدولة المرشحة لبناء مصنع تسلا في الوقت الحالي ، أجاب إيلون ماسك:

"حسنًا ، لقد أصدرنا إعلانًا بأن المكسيك ستكون موقعنا التالي خارج الولايات المتحدة ، واخترنا موقعًا وكل شيء، ومن المحتمل أن نختار موقعًا آخر قرب نهاية هذا العام ".

وبسؤاله ايلون ماسك عما إذا كانت الهند مثيرة للاهتمام، فأجاب ماسك ، "بالتأكيد!"

تدير العلامة التجارية الأمريكية بالفعل العديد من منشآت تصنيع السيارات في جميع أنحاء العالم، اثنان منها في الولايات المتحدة، وواحد في ألمانيا، وواحد في الصين مع اصطفاف المكسيك باعتبارها الدولة التالية لاستضافة مصنع Gigafactory.

من شأن افتتاح مصنع في الهند أن يمنح تسلا إمكانية الوصول إلى القوى العاملة الرخيصة في البلاد (مقارنة بالمعدلات الغربية)، ولكن لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن، كما التقى ماسك بمسؤولين في الحكومة الفرنسية ، بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال قمة فرنسا في الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية استثمار تسلا في فرنسا.

خلال القمة الفرنسية، قال ماسك إن تسلا ستستثمر في الدولة الأوروبية في مرحلة ما ، لكنها لم تقدم تفاصيل.

حاليًا ، تعمل منشآت الشركة في فريمونت وشنجهاي بأقصى طاقتها ، لكن مصانع برلين وأوستن لا تزال في طور زيادة الإنتاج.

شهدت عمليات التسجيل في الولايات المتحدة لشراء سيارات تسلا ارتفاعًا بنسبة 37% في الربع الأول من عام 2023 ، مع وصول 155360 سيارة تسلا جديدة إلى الطريق وتمهيد الطريق لهدف العام بأكمله المتمثل في إنتاج 1.8 مليون سيارة على مستوى العالم.

مع وجود أربع منشآت لصناعة السيارات موجودة بالفعل في جميع أنحاء العالم، واحدة جاهزة للبناء وآخرى في الطريق، فمن المؤكد أنها ليست نظرة سيئة لشركة عمرها 20 عامًا فقط ، حيث بدأت في عام 2003 في منشأة صغيرة في سان كارلوس، كاليفورنيا.