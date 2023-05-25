BMW تكشف عن أسعار ومواصفات الفئة الخامسة الجديدة| صور

كشفت BMW النقاب عن 2024 5 Series G60 الجديدة كليًا، ولأول مرة على الإطلاق ، تقدم سيارة السيدان بإصدار كهربائي بالكامل يسمى i5.

باستثناء بعض التفاصيل الصغيرة ، تبدو طرازات BMW i5 EV و 5 Series ICE متشابهة إلى حد كبير، حيث تتبنى أحدث لغة تصميم للعلامة التجارية البافارية.

BMW i5

من الواضح أن i5تبدو وكأنها سلسلة 5 ، حيث تتبنى التصميم الكلاسيكي مع غطاء محرك طويل، وتعرض تصميماً حديثًا للمصابيح الأمامية المزدوجة المميزة للعلامة التجارية والشبك المضيء.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى المصابيح الخلفية LEDالمسطحة والمصدات الرياضية من الواضح أن BMWلعبت دورًا آمنًا في قسم التصميم مقارنةً بسيارة i7سيدان أو XM SUV.

BMW i5

تعد الفئة الخامسة الجديدة أكبر من سابقتها ، حيث يبلغ طولها 199.2 بوصة (+3.4 بوصة) ، وعرضها 74.8 بوصة (+1.3 بوصة) ، وارتفاعها 59.6 بوصة (+1.4 بوصة). وزادت قاعدة العجلات أيضًا بمقدار 0.8 بوصة لتصل إلى 117.9 بوصة - وهي الأطول في فئتها - مما يؤدي إلى تحسين الراحة في الجلوس للركاب الخلفيين.

BMW i5

تقول BMW إن سيارة i5توفر نفس القدر من مساحة المقصورة مثل طرازات الفئة الخامسة التي تعمل بنظام ICE، وذلك بفضل البطارية المنخفضة الحجم الموجودة في الجزء السفلي، ومع ذلك فإن الجذع أصغر بمقدار 17.3 قدمًا مكعبًا مقارنة بـ 18.4 قدمًا مكعبة.

BMW i5

الرفاهية تلتقي بالتكنولوجيا

في الداخل، تتبنى سيارة BMW i5 تصميم لوحة القيادة الذي يذكرنا بسيارة iX SUV ، مع احتلال شاشة BMWالمنحنية الرقمية بالكامل الموجهة للسائق، ويتكون الإعداد من شاشة معلومات مقاس 12.3 بوصة خلف عجلة القيادة وشاشة تحكم مقاس 14.9 بوصة تندمج في وحدة واحدة.

BMW i5

يتم تشغيل شاشة BMW المنحنية بواسطة الجيل الأحدث من iDrive نظام التشغيلBMW 8.5 الذي يتميز بشاشة رسومية جديدة مع شاشة بدء واضحة ووصول QuickSelect لعملية لمس بسيطة وبديهية، ويمكن للسائقين تشغيل نظام التحكم بشكل أساسي من خلال شاشة اللمس واللغة الطبيعية ، بالإضافة إلى استخدام أزرار عجلة القيادة ووحدة التحكم BMW iDrive في الكونسول الوسطي.

BMW i5

تشمل الابتكارات الأخرى شريط BMW Interaction Bar مع الإضاءة المحيطة في لوحة العدادات ومنطقة الباب، و My Modesلتجربة قيادة وتجربة داخلية قابلة للتخصيص، وفتحات التماس بدلاً من فتحات التهوية التقليدية، ومفتاح اختيار التروس الجديد على لوحة التحكم في الكونسول الوسطي، وتتوفر شاشة BMW Head-Up و BMW Natural Interaction للتحكم بالإيماءات كخيارات.

BMW i5

ظهرت BMW i5 لأول مرة في الألعاب داخل السيارة بالتعاون مع منصة الألعاب AirConsole، ويمكن للسائق والركاب ممارسة الألعاب غير الرسمية مثل السباقات والرياضة والمسابقات والمحاكاة والاستراتيجية والقفز والركض والألغاز بينما تكون السيارة ثابتة باستخدام هواتفهم الذكية كوحدة تحكم وشاشة BMW المنحنية.

BMW i5

تقول BMW إن i5تحصل أيضًا على مقاعد أعيد تصميمها لمزيد من الراحة ، بما في ذلك المقاعد الخلفية ، مع تنجيد داخلي قياسي خالٍ من الجلد أو جلد Merino الاختياري الممتد، يتوفر سقف Sky Lounge البانورامي الثابت كخيار لأول مرة في الفئة الخامسة.

على عكس سيارة مرسيدس-بنز EQE سيدان التي تستخدم منصة كهربائية مخصصة ، فإن BMW i5 مبنية على بنية محرك مرنة CLAR مشتركة مع الاحتراق الداخلي ، والهجين المعتدل والطرازات الهجينة من الفئة الخامسة.

BMW i5

عند إطلاقها في الأسواق العالمية في أكتوبر 2023 ، ستتوفر سيارة BMW i5بطرازين مختلفين ، وهما eDrive40بمحرك واحد RWD وطراز الأداء العالي M60 xDrive AWD.

يتميز كلاهما بتقنية BMW eDrive من الجيل الخامس ، حيث يُقال إن المحركات توفر كثافة طاقة عالية وكفاءة عالية بشكل مذهل. توفر سيارة BMW i5 eDrive40 قوة 335 حصانًا وعزم دوران يبلغ 295 رطلاً (400 نيوتن متر) أو 317 رطل قدم (429 نيوتن متر) عند تنشيط وظيفة Sport Boost أو Lanch Control.

BMW i5

يتيح ذلك للطراز الأول أن يسير من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 5.7 ثانية ويصل إلى سرعة قصوى إلكترونية محدودة تبلغ 120 ميلاً في الساعة (193 كم / ساعة).

يتميز i5 M60 xDrive بمحرك مزدوج يوفر قوة 590 حصان (440 كيلو واط) وعزم دوران يبلغ 549 رطل قدم (743 نيوتن متر) أو 605 رطل قدم (819 نيوتن متر) مع وظائف M Sport Boost أو M Launch Control، ويتحي لها التسارع من 0 الى 60 ميل في الساعة خلال 3.7 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 143 ميلاً في الساعة (230 كم / ساعة) عند تزويدها بإطارات عالية الأداء.

BMW i5

تتيح البطارية مدى قيادة يبلغ 295 ميلاً لـ i5 eDrive40 على عجلات قياس 19 بوصة أو 256 ميلاً لـ i5 M60 xDrive، يتم تقدير تصنيفات النطاق بواسطة BMW بناءً على معايير إجراءات الاختبار الخاصة بوكالة حماية البيئة (EPA).

BMW i5

سيتم تصنيع BMW i5 في مصنع Dingolfing، أكبر مصنع أوروبي لشركة BMW، حيث يتم أيضًا تصنيع المحركات الكهربائية والبطاريات عالية الجهد، تبدأ الأسعار في الولايات المتحدة من 67.795 دولارًا لـ i5 eDrive40 و 85.095 دولارًا لـ i5 M60 xDrive (بما في ذلك 995 دولارًا للشحن).