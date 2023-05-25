حملة لتشجير الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمركز ومدينه نخل

يشارك مركز ومدينة نخل محافظ شمال سيناء، في تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية بزراعه ١٠٠ مليون شجره. للحفاظ على البيئة من التلوث وزيادة المسطحات الخضراء ، ومواجهة التغيرات المناخية التي أثرت على كثير من الدول.

في هذا الصدد كلف محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل محافظة شمال سيناء ، مرزق رزيق سكرتير عام مدينه نخل ، بقيام فريق عمل من اداره شئون البيئة، والمنتزهات برئاسته المهندس خالد مصطفي للقيام بحملة لتشجير الشوارع الرئيسية بمدينه نخل وقرى المركز.

الشوارع الرئيسية

وتهدف حملة التشجير إلى التوسع في المسطحات الخضراء بزراعة أشجار الزينة في الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة نخل وقرى المركز ، وذلك من اجل الحفاظ على بيئة نظيفة لإظهار الشكل الجمالي للمدينة والقرى، حيث يواصل مجلس مدينة نخل استكمال حملة التشجير بمختلف قرى المركز ،خلال الفترة المقبلة.

