تراجع كبير في سعر الذهب عالميا

انخفضت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات مساء أمس الأربعاء، بضغط من قوة الدولار الأمريكي الذي قلص بعض التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن في المعدن النفيس بسبب مخاطر تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها، بينما يقيم المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% أو 9.90 دولار إلى 1964.60 دولار للأونصة،

وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي انقسامًا بين المسؤولين حول ما إذا كان يجب المضي قدما في تشديد ‏السياسة النقدية برفع الفائدة من عدمه، حيث رأى بعض الأعضاء الحاجة للمزيد، ‏بينما توقع آخرون تباطؤا في النمو يستدعي التخفيف من وتيرة تشديد السياسة ‏النقدية.‏

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في شهرين، مما أثر على الطلب على المعدن الأصفر المقومة بالعملة الأمريكية.

وحوم الذهب قرب أدنى مستوياته في شهر ونصف الشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في السوق الفورية 1.4% إلى 23.10 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين2.2 % إلى 1024.59 دولار وهبط البلاديوم 2.6% لأدنى مستوى في حوالي شهرين عند 1408 دولارات.