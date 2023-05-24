استمرار الخلافات بين بايدن والجمهوريين بشأن أزمة سقف الدين

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن ما قاله رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي اليوم بخصوص أزمة سقف الدين الأمريكي وضع الإعلاميين في حيرة واضحة، حيث إنه أرسل إشارات مختلطة.

وأضاف أن مكارثي في البداية كان متفائلًا، وكان يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين، ثم أكد على أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، لكنه عاد في نفس الوقت وقال إن الأزمة تتعلق بالإنفاق الحكومي وأن الديمقراطيين مصرون على زيادة الإنفاق الحكومي.

وأوضح أن هناك تباعدًا في وجهات النظر بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس، بحسب تصريحات مكارثي، لافتًا إلى أن رئيس مجلس النواب الأمريكي أراد تبرئة نفسه وحزبه من تلك الأزمة حيث قال إن الخطأ ليس خطأه وإن الديمقراطيين لا يستجيبون لمطالب الشعب الأمريكي.

وتابع أن مكارثي صرح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تأخر كثيرًا في بدء المفاوضات بشأن سقف الدين حيث تأخر 97 يومًا دون التفاوض مع مجلس النواب والجمهوريين، بهدف رفع سقف الدين وهذا ما أوصلنا لتلك المرحلة.

رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن سوف يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي اليوم، ردًا على تصريحات رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي والخاصة بأزمة سقف الدين الأمريكي.