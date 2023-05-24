عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استمرار الخلافات بين بايدن والجمهوريين بشأن أزمة سقف الدين

جو بايدن
جو بايدن

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن ما قاله رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي اليوم بخصوص أزمة سقف الدين الأمريكي وضع الإعلاميين في حيرة واضحة، حيث إنه أرسل إشارات مختلطة.

وأضاف أن مكارثي في البداية كان متفائلًا، وكان يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين، ثم أكد على أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، لكنه عاد في نفس الوقت وقال إن الأزمة تتعلق بالإنفاق الحكومي وأن الديمقراطيين مصرون على زيادة الإنفاق الحكومي.

وأوضح أن هناك تباعدًا في وجهات النظر بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس، بحسب تصريحات مكارثي، لافتًا إلى أن رئيس مجلس النواب الأمريكي أراد تبرئة نفسه وحزبه من تلك الأزمة حيث قال إن الخطأ ليس خطأه وإن الديمقراطيين لا يستجيبون لمطالب الشعب الأمريكي.

وتابع أن مكارثي صرح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تأخر كثيرًا في بدء المفاوضات بشأن سقف الدين حيث تأخر 97 يومًا دون التفاوض مع مجلس النواب والجمهوريين، بهدف رفع سقف الدين وهذا ما أوصلنا لتلك المرحلة.

رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن سوف يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي اليوم، ردًا على تصريحات رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي والخاصة بأزمة سقف الدين الأمريكي.

الدين الامريكي مجلس النواب الأمريكي الديمقراطيين والجمهوريين الولايات المتحدة جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

CNN: عزوف عن شراء اللحوم في مصر بسبب الأسعار

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

هتضيع عمرك عشان 5 ثواني..حسام موافي يحذر من هذه العادات الخاطئة

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الاستثمار: ألغينا الحد الأدنى للمساحة ورأس المال بالمناطق الحرة الخاصة

ممثل المصريين بالسعودية يقدم روشتة للحوار الوطني لإزالة معوقات الاستثمار |خاص

الولايات المتحدة وكندا تعلنان رصد محاولات صينية لشن هجمات سيبرانية

قرار في الأهلي بشأن كهربا

أول تعليق من نادي النجوم بعد الإطاحة بـ الإسماعيلي من كأس مصر

‏وزير الصحة : أشكر السعودية لدعمها مقترح إنشاء الوكالة العربية للدواء بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة الرشاش.. لاعبون خرجوا عن النص| واعتذار محمود علاء بعد فوات الأوان

جمال طبيعي .. شاهد صور الشيف سارة خاطفة الأنظار على السوشيال ميديا

كارثة .. السبانخ تسبب السرطان في هذه الحالة

علامة غير متوقعة فى الجلد تكشف الإصابة بـ السرطان

فيديو

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ