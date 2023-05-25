دورة تدريبية لرؤساء اللجان ومراقبي امتحانات الثانوية العامة بدمياط

شهد المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، تنفيذ الدورة التدريبية بقاعة مدرسة دميـاط الثانوية العسكرية بحضور محمد لطفي قنديل رئيس لجنة النظام والمراقبة وأحمد محمود مرسي وكيل اللجنة و أحمد السعيد البلتاجي رئيس قسم الحاسب الآلي.

حضر التدريب جميع المرشحين على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة دمياط، وذلك للتعرف على الأساليب الحديثة فى نظام امتحانات الثانوية العامة وكيفية التعامل مع البابل شيت والأسئلة المقالية ووضع استراتيجية تنظيمية وأساليب إدارية وفنية إيجابية.

وأشاد رؤساء ومراقبي اللجان بالدورة التدريبية لما فيها من معلومات قيمة تسهم في إنجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإقامة تدريب مكثف وشامل للمرشحين رؤساء لجان النظام والمراقبة والمراقبين الأوائل، لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢_٢٠٢٣م.