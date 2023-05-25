عاشق للطبيعة.. شاب يترك وظيفته ويعيش في غابة بـ أمريكا| شاهد

ترك شاب أمريكي يبلغ من العمر 35 عاما وظيفته من أجل العيش في منزل مستدام مبني من خشب الأشجار في غابة هاواي بـ الولايات المتحدة الأمريكية.

كان الشاب روبرت بريتون يعمل صرافا في سوبر ماركت شمال ولاية كاليفورنيا قبل أن يعمل على مدار عامين على الانتقال إلى بيته الجديد وسط الغابة.

بداية تفكير الشاب في الانتقال لمثل هذه الحياة يعود إلى عام 2011 عندما بدأ السفر عبر الولايات المتحدة للعثور على المكان المثالي للاستقرار، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس.

تفاصيل

واشتري صاحب الـ 35 عاما ربع فدان حيث تبلغ مساحة المنزل 200 قدم مربع على ارتفاع 40 قدما عن الأرض حيث كلفته قطعة الأرض بالإضافة إلى مواد البناء، 29،850 دولارا أمريكيا.

ولم يكن الشاب الذي قرر أن يعيش أسلوب حياة مستدامة في محاولة للحفاظ على الطبيعة مضطرا للحصول على تصريح بناء لأن الأرض تقع في منطقة زراعية غير خاضعة للتنظيم.

ويتكون منزل الشاب الغير التقليدي بمنطقة معيشة وغرفة نوم وحمام كامل مع دش ومرحاض وماء ساخن علما بإنه يزرع غالبية الطعام بما في ذلك البطاطا الحلوة واللفت والخضروات الدقيقة.

ويشتري أحيانا الحبوب والكينوا والمكملات الأخرى من البلدة المحلية التي تبعد أكثر من ساعة واحدة سيرا على الأقدام، كما يستخدم الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء لاستخدام الإنترنت بتكلفة 25 دولارا شهريا.

انتقل روبرت مؤخرا إلى تطبيق الفيديوهات “تيك توك” لتوثيق أسلوب حياته حيث يتباعه أكثر من 843000 شخص على منصة الفيديو مع محتوى يشجع الآخرين على العودة إلى القديم وتقدير جمال الطبيعة.

روبرت بريتون

شاب يترك وظيفته ويعيش في غابة بـ أمريكا

شاب يترك وظيفته ويعيش في غابة بـ أمريكا

شاب يترك وظيفته ويعيش في غابة بـ أمريكا

شاب يترك وظيفته ويعيش في غابة بـ أمريكا