وحيدة تنهشها الأمراض.. ناجية من تحطم طائرة تعيش في غابة مهجورة| تفاصيل

تمكنت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما من البقاء على قيد الحياة بمفردها في غابات الأمازون المطيرة لأسابيع بعد سقوطها لمسافة ميلين على الأرض بعد تحطم طائرة.





كانت جوليان كوبك، التي لا تزال على قيد الحياة اليوم، على متن رحلة لانسا 508 التي تحطمت في غابات الأمازون المطيرة في بيرو بعدأن ضربتها صاعقة.





كانت الناجية الوحيدة من بين 92 شخصا على متن الطائرة لأنها سقطت لمسافة ميلين في الهواء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





على الرغم من كسر الترقوة، وشق عميق في ذراعها اليمنى، وإصابة في العين وارتجاج في المخ، تمكنت من القيام برحلة عبر الغابة الكثيفةلمدة 10 أيام ووجدت مأوى في كوخ محلي.





كان عليها محاربة البعوض والجوع قبل أن يجدها الصيادون ويعيدونها بالزورق إلى الحضارة، فقد أصبح ذراعها أيضا موبوءة باليرقات.





كما وجد أن ما يصل إلى 14 راكبا آخرين نجوا من الحادث الأولي لكنهم ماتوا في انتظار الإنقاذ، حيث كانت قصة جوليان المذهلة للبقاءعلى قيد الحياة موضوع الكثير من التكهنات.