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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مطعم أمريكي شهير يلقي أكواما من المكرونة يثير الجدل.. اعرف القصة

صدى البلد

في واقعة غريبة من نوعها تم اكتشاف مئات الكيلوجرامات من المكرونة  داخل غابة صغيرة في الولاية المحاذية لنيويورك.

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز تعود  الواقعة ، إلى  نشر شخص كان يتنزه  وقام بالتقاط  صوراً عبر فيسبوك تظهر أكواماً من المكرونة ملقاه  في غابة صغيرة وذلك تحديداً على حافة مجرى مائي بمدينة أولد بريدج المحاذية لمدينة نيويورك.

وأشار المسؤول في هيمانشو شاه  أن "مئات الكيلوجرامات من المكرونة غير المطبوخة قد  أُفرغت  بالفعل من عبواتها تم إلقائها  على حافة المجرى المائي ومن خلال التحقق من صحة الصور والتي تم نشرها وذلك عبر مواقع التواصل لتؤكد التحقيقات أن هذه المكرونة تعد لمخزون أحد المطاعم الشهيرة ، أو قد كان يتم  استُخدامها في طلبية كبيرة تم القيام بإلغاؤها.

غابة صغيرة مدينة أولد بريدج احد المطاعم

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